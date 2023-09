500 klimaatactivisten en vier minderjarigen opgepakt, burgemeester maakt zich grote zorgen

De blokkade begon zondag omstreeks 11.45 uur op het stuk snelweg in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maximaal duizend mensen stonden op het hoogtepunt op en langs de A12. Zaterdag deden nog zo’n negenduizend mensen mee met de blokkade, schatte de gemeente toen. In totaal werden zaterdag ruim 2400 mensen aangehouden, onder wie tientallen minderjarigen.



Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, gaf zondag even na 12.00 uur toestemming om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders werden door de politie gevorderd om weg te gaan en zich aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.



Niet iedereen gaf gehoor aan de oproep om vrijwillig de weg te verlaten dus gaf de burgemeester rond 12.15 uur toestemming om de actievoerders, die weigerden te vertrekken, aan te houden. Hierbij is kort de waterwerper ingezet.

De politie treedt op tegen klimaatactivisten die zich voor de tweede dag op rij op het wegdek van de A12 begeven om te demonstreren.

Rond 13.20 uur, ongeveer anderhalf uur nadat de actie begon, waren alle klimaatactivisten van het wegdek gehaald. De aangehouden actievoerders zijn vervolgens meegenomen in bussen, waarmee ze net als zaterdag naar het ADO-stadion zijn vervoerd. Daar zijn de demonstranten weer vrijgelaten, meldt een politiewoordvoerder.

Vijfhonderd personen opgepakt, onder wie vier minderjarigen

In totaal zijn er zondag vijfhonderd personen, onder wie vier minderjarigen, opgepakt bij de klimaatdemonstratie. Daarnaast werd een aantal personen aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals belemmering van het politiewerk.

,,Voor wij tot de aanhouding van actievoerders op de snelweg overgingen, hebben wij voor zover mogelijk eerst de kinderen en hun eventuele begeleiders uit de groep gehaald, zodat deze tijdig de kans kregen te vertrekken”, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Desondanks bevonden zich onder de aangehouden personen nog vier minderjarigen.”

Ik maak mij grote zorgen over de ontwrich­ten­de acties die voor de komende werkdagen zijn aangekon­digd Jan van Zanen, Burgemeester Den Haag

De vele aanhoudingen weerhoudt de groep er echter niet van om te stoppen met de acties. De activisten zeggen elke dag terug te komen en pas op te houden met de acties als de overheid stopt met subsidies aan de fossiele industrie: ‘Morgen weer om 12.00 uur’, schrijft de club op berichtendienst X, voorheen Twitter.

Burgemeester Jan van Zanen geeft aan zich grote zorgen te maken over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd. ,,Met deze negende poging om een ontwrichtende blokkade op te werpen voor de inwoners van Den Haag, wordt het demonstratierecht wederom met voeten getreden”, stelt hij in een verklaring na afloop van de klimaatblokkade. ,,Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd.”

De waterwerper is zondag kort ingezet om activisten van het wegdek te krijgen

Duizenden agenten

De Haagse politie moet deze week duizenden agenten inzetten tijdens de klimaatblokkades van Extinction Rebellion. Tot frustratie van de Haagse politie zelf. Er zijn al te weinig agenten en die wil ze liever inzetten voor ander politiewerk. ,,Het demonstratierecht is iets wat we moeten blijven koesteren en beschermen, maar op deze manier zijn veel politiemensen bezig met de demonstratie”, zegt justitieminister Dilan Yeşilgöz over de A12-blokkades. ,,Dit terwijl agenten zich ook met belangrijkere zaken kunnen bezighouden, zoals ‘boeven vangen’.

