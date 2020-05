55.000 kinderen zijn eerste dagen niet naar school gegaan

Sinds afgelopen maandag mag de helft van het totaal aantal kinderen op school aanwezig zijn. 97 procent van de schoolleiders kijkt met een positief gevoel terug op de eerste schooldagen. Een vijfde van de schoolleiders noemde deze eerste dagen zelfs 'geweldig’, ondanks alle coronamaatregelen die ook in het basisonderwijs gelden. ,,Er was vooral veel vreugde om de kinderen weer te zien”, aldus Van Haren. Veel scholen hebben sinds de heropening strakke regels rond het wegbrengen en ophalen van kinderen . Ook zijn er in veel scholen pompjes met handgel, gangen met éénrichtingsverkeer en andere maatregelen.

Op 21 procent van de scholen wordt verder ook gebruik gemaakt van mondkapjes of handschoenen. Dat gebeurt vooral in het speciaal onderwijs, vanwege de zorgtaken, en in het basisonderwijs bij bijvoorbeeld het verschonen van de leerlingen, pleisters plakken of schoonmaken. Van Haren: ,,Er zijn zorgen of de 1,5 meter afstand voor volwassenen wel gaat lukken en of iedereen na heropening wel gezond blijft. In het speciaal onderwijs blijven daarnaast ook zorgen over veilig leerlingenvervoer.”