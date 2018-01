60 uur werkstraf voor verwonden Peshmerga-strijder

De 29-jarige sergeant V. krijgt een werkstraf van zestig uur opgelegd voor het veroorzaken van lichamelijk letsel bij Peshmerga-strijder Delshad Karim Rahid in Irak. Dat oordeelde de militaire kamer in Arnhem vandaag.

De Koerdische man raakte in 2015 gewond bij een training waarbij de sergeant optrad als oefenvijand. V. loste bij die training per ongeluk een schot waarbij de man in zijn bovenlichaam werd geraakt. De man heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen.

Volgens de militaire kamer is bewezen dat de sergeant ,,zeer onvoorzichtig'' heeft gehandeld door niet voor de training het magazijn uit zijn wapen te halen en te controleren of het wapen ongeladen was. Daardoor is sprake van zogenoemde ,,strafrechtelijke 'schuld''.

Delshad Karim Rahid koestert geen wrok. ,,Het was gewoon een stom ongeluk,’’ drukt hij V. op het hart nadat ze elkaar een paar dagen na het ongelukkige schot ontmoeten in het hospitaal.