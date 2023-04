656 kilo cocaïne onderschept in haven Vlissingen, straatwaarde 50 miljoen euro

Bau­det-school pocht met gratis onderwijs ‘zonder woke- of klimaatpro­pa­gan­da’

De Renaissanceschool, opgericht en gerund door leden van Forum voor Democratie, biedt ouders komend schooljaar ‘volledig gratis’ onderwijs aan voor hun kind. Dat staat in een advertentie die dinsdag is gemaild naar sympathisanten. Nu betalen ze nog verplicht 300 euro per maand per kind.