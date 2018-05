73 jaar na de oorlog laten we ontheemden in de kou staan

OPINIEDirecteur Hanna Luden van CIDI en theoloog Rikko Voorberg vragen, aan de vooravond van Dodenherdenking, aandacht voor de vluchtelingen, die voor de poorten van Europa staan. ,,Met veel moeite is Europa na de Tweede Wereldoorlog weer opgebouwd. De rechten van de mens zijn van fundamenteel belang en daar moeten we naar handelen. Juist nu'', schrijven ze in een open brief.

,,Vluchtelingen staan aan de poorten van Europa en smeken om hulp en bescherming en wij blijken niet in staat, of erger nog, blijken niet de wil te hebben, om hen te helpen. 73 jaar geleden moest de wereld de scherven van een verschrikkelijke oorlog proberen te lijmen. Met veel moeite is Europa weer opgebouwd. De miljoenen ontheemden kregen een nieuwe toekomst en de wonden heelden langzaam. De lessen van de oorlog waren heftig. De wereldgemeenschap wilde de menselijke waarde en de waarde van de mens veiligstellen. We zagen opnieuw de noodzaak van universele rechten voor de mens en legden die vast in een Universele Verklaring en een Vluchtelingenverdrag. Ruim 70 jaar verder vragen we ons af: wat is er met ons gebeurd? We kijken toe, dankzij de media direct in onze woonkamers, hoe mensen hun leven wagen, lange tochten moeten maken en zich met de moed der wanhoop aan mensensmokkelaars toevertrouwen. Ze hopen een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land. We kijken toe hoe deze mensen misbruikt worden, achter prikkeldraad worden opgesloten en te vaak met hun leven moeten betalen voor hun vlucht.

‘De vluchtelingenproblematiek moet bij de bron worden opgelost’ zeggen onze politici. Ze bedoelen: kom niet naar ons. We sluiten ‘deals’ om te voorkomen dat mensen in nood ons bereiken en sluiten onze ogen en harten. Als het kan, sturen we hen terug.

Onze vrijheid en veiligheid hebben we met veel moeite teruggewonnen. Zonder de inzet van velen, die soms hun levens voor ons gaven, was dit niet mogelijk geweest. Hun opdracht aan ons is om mensen op de vlucht een kans te bieden op asiel. En in onze samenlevingen niet langer onderscheid te maken op basis van ras, religie of cultuur. De rechten van de mens zijn van fundamenteel belang en daar moeten we naar handelen. Juist nu.

Wij hebben besloten om samen met onze landgenoten en mede-Europeanen aan de vooravond van 4 mei deze vraag te stellen: hoe kunnen wij anno 2018 in Europa onze plicht nakomen en mensen op de vlucht bescherming bieden? Daarover gaan we graag in de Balie in Amsterdam in gesprek. We nodigen u uit om aan te schuiven voor een bescheiden diner. Wilt u met ons meedineren? Stuur dan een gemotiveerde e-mail aan: 3mei@debalie.nl. U hoort uiterlijk morgen of u kunt aanschuiven.''

Rikko Voorberg is theoloog en initiatiefnemer van ‘We gaan ze herdenken’.