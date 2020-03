77 nieuwe besmettingen coronavirus, twee patiënten overleden

UpdateVandaag zijn twee patiënten aan het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige medische problemen. Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Het RIVM bevestigt dat van alle drie de mensen die zijn omgekomen in Nederland niet vaststaat hoe zij het virus hebben opgelopen.

Het RIVM heeft verder bekend gemaakt dat er 77 nieuwe patiënten bij zijn gekomen. Dat maakt dat er in totaal 265 positief geteste patiënten zijn in Nederland. Drie daarvan zijn overleden. De twee overledenen van vandaag hadden ernstige onderliggende medische problemen.

Van de 265 patiënten zijn er 144 in het buitenland geweest. Het merendeel van deze patiënten, 131, is in Noord- Italië geweest. Hiernaast zijn 74 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 47 mensen is nog niet duidelijk hoe zij besmet zijn geraakt. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD’s een onderzoek.

Tientallen patiënten in ziekenhuizen

Uit nieuwe gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er momenteel tientallen corona-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen liggen. ,,Er zijn circa dertig patiënten opgenomen in het ziekenhuis”, bevestigt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. ,,Dat komt overeen met 8 à 10 procent van de 265 positief geteste patiënten. Dat is relatief laag, vergeleken met China.” In totaal zijn er in Nederland 36 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met corona, of opgenomen geweest.

Hoeveel nieuwe besmettingen afkomstig zijn uit Noord-Brabant wordt later bekend gemaakt. De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel zegt dat er in Brabant meer onzekerheid is over de verspreiding. ,,We zijn in Brabant minder zeker van de links, de relaties tussen corona-patiënten, dan buiten Brabant. Daar doen we extra onderzoek naar. Als we vrijdag niet hadden gezegd: ‘mensen, beperk je sociale contacten bij klachten’, dan hadden we het drie dagen voort laten duren. Daarom hebben we vrijdag ondanks het feit dat de situatie nog onzeker was, toch al aan mensen gevraagd om solidair te zijn: als je ziek bent, zorg dan dat je in ieder geval geen ander besmet en blijf thuis.”

Bijna de helft van de Nederlandse patiënten met het coronavirus is in Noord-Italië geweest. Na China is Italië de grootste besmettingsbron van het virus. De Italiaanse overheid heeft daarom besloten Lombardije en enkele daaraan grenzende regio’s van de buitenwereld af te sluiten. Veertien provincies in het noorden van Italië worden deels in quarantaine gezet. Voor Nederlanders heeft dat ook gevolgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar een deel van Noord-Italië aangepast. In enkele provincies geldt nu code rood; ‘niet reizen’.

Eerste coronadode

Vrijdag overleed de eerste Nederlandse patiënt van het coronavirus in een ziekenhuis in Rotterdam. Slechts drie dagen eerder was bekend dat de man het virus had opgelopen. Ook van de 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is het nog een raadsel hoe hij aan het virus kwam.

De huisarts belde zondagavond een ambulance om de man vanwege hoge koorts naar het Ikazia Ziekenhuis te brengen. De eerste diagnose was dat hij urinewegklachten had. Hij kwam op een kamer terecht met een andere patiënt. In de loop van de maandag ontwikkelde hij luchtwegklachten, waarna hij werd getest. Dinsdagavond laat werd de besmetting ontdekt. Hij was toen nog aanspreekbaar. Het ziekenhuis kon aan hem zelf vragen of hij enig idee had van wie hij het virus had gekregen. De toestand van de oudere patiënt verslechterde echter nadat bleek dat hij coronapatiënt was. Vrijdag overleed hij.