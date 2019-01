9 jaar cel voor Bulgaar die ex in Zaandam op straat neerstak

De Bulgaarse vrouw werd op 9 februari laat in de avond zwaargewond op straat aangetroffen, nadat de verdachte, een Bulgaarse man, met een bebloed mes het politiebureau in Zaandam was binnen gelopen. Hij vertelde daar dat verderop een vrouw lag die was neergestoken. De agenten troffen de vrouw op het trottoir aan. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het VU-ziekenhuis. Twee weken later overleed zij.

Heftige emotie

De rechtbank in Alkmaar vindt dat niet kan worden bewezen dat de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, met opzet heeft gehandeld. Hij wachtte het slachtoffer op bij haar huis en was in het bezit van een mes.



Volgens de rechtbank kan echter niet worden uitgesloten dat hij vanuit een heftige emotie heeft gehandeld. Daarom is hij vrijgesproken van moord en hoeft hij niet zeventien jaar te zitten, zoals de officier van justitie had geëist.



De dader moet de moeder van de vrouw een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Zij liep een posttraumatisch stressstoornis op, omdat ze haar dochter zwaargewond op straat heeft zien liggen en getuige was van haar reanimatie.