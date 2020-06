92-jarige Arnhemmer in hongerstaking. Zijn eis: meer bezoek op Vaderdag

Minder dan 300 coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis in heel Nederland

17:16 Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur in Nederland acht sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het instituut maakt tevens melding van twee nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt is nu minder dan 300.