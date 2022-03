A'damse Russische-orthodoxe parochie onder druk gezet door Russen: ‘geestelijke tank op ons afgestuurd’

Vijf geestelijken van de Russisch-orthodoxe Nicolaasparochie in Amsterdam verlaten de kerk omdat ze zich onder druk gezet voelen door hun bisschop en de Russische staat. Het is voor hen niet langer mogelijk ‘een spiritueel veilig klimaat’ te bieden aan gelovigen, meldt de kerk in een persbericht.

Het gaat om vier priesters en de diaken van de parochie, die zetelen in de Nicolaasbasiliek in de Amsterdamse Jordaan. De geestelijken nemen de ‘zeer moeilijke stap met pijn in het hart’.

De onrust ontstond nadat de Amsterdamse Russisch-orthodoxe parochie recent liet weten de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Kirill, niet langer te noemen in erediensten. Dit uit onvrede over de volledige steun die patriarch Kirill had uitgesproken voor de Russische invasie van Oekraïne.

Weliswaar is de Nicolaasparochie Russisch-orthodox, de parochianen zijn oosters-orthodoxe gelovigen van verschillende nationaliteiten. Eerder ondertekende de parochie al een petitie, die Kirill vraagt op te roepen tot beëindiging van de oorlog in Oekraïne.

‘Geestelijke tank’

Sindsdien kwamen er diverse bedreigingen binnen. Dinsdag werd de poort van de Nicolaasbasiliek bovendien beklad met het pro-Russische Z-symbool.

De pro-Oekraïne houding van de parochie trok de aandacht de Russische-orthodoxe bisschop Elisey, die in Den Haag zetelt, en de Russische ambassade in de Hofstad. Zondag 6 maart kwam Elisey per ambassade-wagen met diplomatiek kenteken naar Amsterdam, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij meldde de Amsterdamse geestelijken dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de kerk met ‘grote interesse’ volgt.

Een bron van de parochie spreekt tegenover het ND van ‘een geestelijke tank, die op onze parochie werd afgestuurd’. Het parochiebestuur bleef echter bij de boycot van patriarch Kirill tijdens de erediensten. Vrijdag stuurde het parochiebestuur een bericht over het voorval aan de eigen parochianen.

De Russisch-orthodoxe parochie Heilige Nicolaas van Myra in Amsterdam werd dinsdag beklad met de omstreden 'Z'.

Z-symbool

Nu trekken de priesters en de diaken hun conclusie. Zij voelen zich onder druk gezet door zowel de bisschop als de Russische staat, melden zij in een verklaring. Het is voor hen ,,niet langer mogelijk om nog te functioneren binnen het patriarchaat van Moskou en een spiritueel veilig klimaat te bieden aan hun gelovigen.” Zij weigeren terug te komen op hun besluit om afstand te nemen van patriarch Kirill. ,,Ons geweten staat dit niet toe.”

Ze verlaten de kerk en sluiten zich aan bij het het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Dit is een oosters-orthodoxe stroming, waarvan de aartsbisschop resideert in Turkije, heeft vier parochies en een klooster in ons land.

Minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft mede vanwege het gebeurde zaterdag een bezoek gebracht aan de Amsterdamse parochie. Eerder op de dag bezocht de VVD-bewindsvrouw ook al een belaagde Russische supermarkt.

Eerder deze week werd de poort van de Amsterdamse Russische-orthodoxe Nicolaasparochie beklad met het pro-Russische Z-symbool. De letter Z is bekend geworden omdat het Russische leger deze op de eigen voertuigen schildert, om zo te voorkomen dat op eigen troepen wordt gevuurd.

Na de bekladding ging het parochiebestuur in gesprek met de politie. Vieringen werden tijdelijk afgelast. Momenteel krijgt de Nicolaasbasiliek extra beveiliging.