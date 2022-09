A6 weer open na grote stroomstoring Flevoland, maar tot 23.00 uur nog geen treinverkeer

update/met videoEen grote stroomstoring zorgt in Flevoland en een deel van de Veluwe voor veel problemen. Verschillende wegen - waaronder de snelweg A6 - waren afgesloten en verschillende sluizen en bruggen zijn buiten werking. Nog steeds rijden er geen treinen. De oorzaak is kortsluiting en brand in een stroomstation in Dronten.

De stroomstoring ontstond rond 15.50 uur door kortsluiting op het net van Tennet tussen Lelystad en Dronten. Er was brand op het hoogspanningsstation van Dronten. Door de brand in het verdeelstation ontstonden meerdere brandjes in transformatorhuisjes.

Een woordvoerder Tennet legt uit dat bij zo’n storing de stroom normaal automatisch van de kabels hoort te gaan, maar dat dit veiligheidssysteem niet werkte. Waarom dat niet gebeurde is nog onbekend.

,,Een kortsluiting in de verbinding kon niet snel genoeg worden gestopt. De hoogspanningslijn werd te heet, ging smeulen en doorhangen, gevolgd door brand in het station in Dronten’’, aldus de woordvoerder. ,,Samen met Liander lukte het ons om de stroom om te leiden en binnen een uur had iedereen weer stroom.’’

Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de stroomstoring in de omgeving van Harderwijk, Putten en Ermelo is verholpen.

De brand in een transformatorhuisje .

De stroomstoring zorgde voor veel problemen op de weg. Drie sluizen en een brug in Flevoland konden niet bediend worden, omdat er geen contact meer was met de centrale van waaruit de bediening wordt geregeld. Het gaat om de Noordersluis in Lelystad, de Kampersluis in Ketelhaven, de Blauwe Dromer bij Zeewolde en de Elburgerbrug.

Ketelbrug

Door de stroomstoring was ook de Ketelbrug niet meer in bedrijf. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord was in beide richtingen enkele uren dicht tussen Lelystad en de Ketelbrug. De stroomkabels die boven de snelweg hangen leken ‘dusdanig beschadigd’, dat uit veiligheidsoverwegingen werd besloten de weg af te sluiten.

Een medewerker van Walibi Flevo loopt de Crazy River op om gasten in het bootje te informeren over de storing.

Daardoor ontstonden enorme files in beide richtingen op de A6. Tussen Emmeloord en Lelystad liep de vertraging op tot bijna twee uur. In tegengestelde richting gaat het om zo’n 100 minuten extra reistijd.

De politie riep automobilisten op onder meer de A6 en de wegen bij Dronten, Lelystad en Almere te mijden om hulpdiensten zoveel mogelijk de ruimte te geven. Na enkele uren werd de snelweg weer vrijgegeven.

Geen treinverkeer

Het treinverkeer ondervindt wel grote hinder. Zo rijden er nog steeds geen treinen tussen Almere en Zwolle. Ook zaten circa 350 reizigers vast in een stilgevallen trein tussen Lelystad en Dronten. De evacuatie verliep moeizaam, omdat de bussen vastliepen in het verkeer. Inmiddels is dat wel gelukt, meldt een woordvoerder van ProRail.

Gestrande reizigers op station Lelystad.

,,Ik hoorde in Almere van de stroomstoring, het werd opgeroepen op het station’’, zegt de in Lelystad gestrande Lucian Haasdijk uit Dronten rond 17.00 uur. Hij belde meteen zijn vader en die komt hem nu ophalen. Dat duurt wat langer dan normaal omdat de Dronterweg tussen Lelystad en Dronten er ook uit ligt. ,,Hij moet een omweg nemen, hij rijdt via de Rietweg (in het buitengebied, red.). Hoe lang ik hier nu sta? Een half uurtje. Hij zal zo wel komen.’’

De spoorbeheerder kan nog geen inschatting geven hoe lang het duurt voordat de defecte bovenleiding is hersteld en de treinen weer rijden. Woordvoerder Aldert Baas: ,,De inspectie moet eerst nog kijken wat er defect is en wat er moet gebeuren. Voorlopig rijden hier geen treinen.” NS geeft aan dat de problemen naar verwachting tot 23.00 uur duren. Treinreizigers krijgen het advies goed hun reisplanner in de gaten te houden.

Walibi

Ook attractiepark Walibi Holland lag volgens woordvoerder Marco Wensveen helemaal plat door de stroomstoring. Gevaar voor het publiek zou er niet zijn geweest. ,,Al onze attracties hebben veiligheidsmechanismes waardoor ze vanzelf stil komen te staan. Iedereen is geëvacueerd’’. Walibi heeft inmiddels weer stroom en gaat de attracties weer opstarten.

De vestigingen van het ziekenhuis Sint Jansdal in Lelystad en Harderwijk hebben heel even last gehad van de stroomstoring, maar de hinder bleef beperkt. Volgens een woordvoerster konden alle operaties gewoon doorgaan.

Lelystad Airport heeft slechts enkele minuten last gehad. Het vliegveld is korte tijd overgeschakeld op noodstroom, zegt een woordvoerster van de luchthaven. De stroomstoring had geen gevolgen voor het vliegverkeer.

Brand bij een verdeelstation in de gemeente Dronten (l) en problemen bij Walibi.