Aan flarden door ongeluk op het spoor

Onder de naam ‘Victim Fashion, created by accident’ heeft de spoorbeheerder in een video een ‘modeshow’ opgezet met nagemaakte kledingstukken van jongeren die slachtoffer werden van een ongeluk op en rond het spoor.

De campagne is te zien op social media. Dertien kledingstukken en de bijbehorende verhalen zijn op het filmpje in Amsterdam gepresenteerd op een lege catwalk. Het zijn huiveringwekkende kopieën van kleding die door slachtoffers werd gedragen op het moment dat ze verongelukten.

Slachtoffer Mike Lingen doet mee aan de campagne. Hij rende op een perron naast een trein om vrienden uit te zwaaien. Hij struikelde, kwam tussen perron en trein terecht en verloor een been en een oor. Zijn kapotte broek is eveneens voor de campagne nagemaakt. Lingen hoopt met het beeld andere jongeren te attenderen op de gevaren. Een woordvoerder van ProRail legt uit: ,,De afgelopen twee jaar zien we een duidelijke stijging van het aantal mensen dat verongelukt op en rond het spoor. Waar dit zes dodelijke slachtoffers waren in 2016, steeg dit naar twaalf in 2017 en zelfs zeventien in 2018. Onder de slachtoffers waren ook jongeren.” Naast de zeventien dodelijke ongelukken waren er vorig jaar 522 ongevallen met letsel en 4000 bijna-ongevallen.