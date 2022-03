Aangenaam zonnig lenteweer zorgt voor drukte: ‘Bijna geen parkeerplek te vinden bij Zandvoort’

Het aangename zonnige lenteweer zorgt voor drukte. Bij Zandvoort is bijna geen lege parkeerplek meer te vinden, meldt de ANWB. Het is voorlopig de laatste flink zonnige dag. Vanaf dinsdag wordt het weer frisser, is de verwachting van het KNMI.

Op de wegen naar de Noord-Hollandse badplaats Zandvoort loopt het vanmiddag vol. Verder ziet de ANWB weinig extra drukte op de weg. Wel is het in de Bollenstreek, rond de Keukenhof die weer open is, wat drukker, net als gisteren. Ook in pretparken Efteling en Toverland is het druk. Bij wildwaterbaan Piraña in het Brabantse park bedraagt de wachttijd meer dan 30 minuten.

Helaas voor zonaanbidders, komt er een einde aan het zonnige lenteweer. De komende dagen wordt het duidelijk kouder en er kan zelfs een winterse bui gaan vallen. De wind zal draaien en voert koude lucht aan. ,,Wat temperatuur betreft gaan we dan ook goed merken dat er begin deze week een einde komt aan een periode met aangenaam zonnig lenteweer", stelt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

Morgen begint de dag regionaal met lage bewolking of mist. Als dit is opgelost krijgt de zon volop de ruimte en loopt de temperatuur in het binnenland op naar waarden tussen 15 en 18 graden. ,,Het is voorlopig de laatste dag met dit soort temperaturen", aldus Snoek.

Meest zonnige ooit

Deze maand zal de boeken ingaan als de meest zonnige ooit gemeten. ,,En ondanks dat er de komende dagen nog wel een klein beetje neerslag zit aan te komen, is het zeer waarschijnlijk dat we ook de droogste maartmaand in de boeken kunnen bijschrijven", meldt Snoek verder. ,,Wat temperatuur betreft zien we geen extreme uitschieters. Ja, het kwam veelvuldig tot vorst in de nachten, maar van een record is nog lang geen sprake. Met een paar laatste koude dagen tijdens het slot van de maand lijkt de gemiddelde maandtemperatuur net iets boven normaal uit te komen.”

Dinsdag komt de temperatuur al enkele graden lager uit, wel zal het kwik nog in de dubbele cijfers blijven. De bewolking wordt dikker en vooral in het zuiden van het land kan een beetje regen vallen. Vanaf woensdag blijft de temperatuur in de middag steken op een graad of 8 terwijl waarden rond 12 graden normaal zijn. Tijdens de nacht en vroege ochtend komt het kwik in de buurt van het vriespunt uit en zo nu en dan maakt de noordoostenwind het voor het gevoel allemaal nog een stuk kouder.

Een enkele winterse bui

Het weerbeeld vanaf woensdag ziet er niet eens zo onaardig uit met een afwisseling van zon en stapelwolken. ,,Toch laten de diverse weermodellen wel wat neerslag toe", aldus de weerman. ,,Omdat de luchtmassa koud genoeg is, moeten we niet raar opkijken als tijdens de eerste dagen van april nog wat hagel of natte sneeuw valt!”

