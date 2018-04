Aangereden kleuter zwaargewond, bestuurder slaat agent bij aanhouding

Lil' Kleine bevriend met familie van topcrimi­neel Brian Dalfour, die in Brabant werd vermoord

28 april AMSTERDAM/HOOGE ZWALUWE - Populaire Nederlandse rappers zoeken voortdurend het gezelschap van zware criminelen. Eén van hen is Lil' Kleine, die onder meer bevriend is met familieleden van de in Hooge Zwaluwe doodgeschoten Brian Dalfour. Een reportage over hoe Nederlandse rappers innig verstrengeld zijn met criminelen.