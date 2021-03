Aangevallen vrouw beleeft bizarre avond na nóg een mishandeling: 'Hij zei: je moet niet biggy doen’

lezersreacties Van slaappil­len en slechte televisie tot wietolie, dit zijn jullie tips om beter te slapen

14 maart Dat was te verwachten: als het over (goed of slecht) slapen gaat hebben we allemaal wel een verhaal. En de lockdown heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. We zwerven in de zeer vroege ochtend over straat, we doen sudoku’s bij een kopje warme melk, we leggen slaaptabletten op het nachtkastje. Zo veel aandoenlijke verhalen, maar ook goede en goedbedoelde tips. Ik laat u maar vooral meelezen, misschien haalt u er iets van uw gading uit.