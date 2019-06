Aangifte tegen burgemeester Schiermonnikoog om pinksterhaan

Dierenorganisaties hebben aangifte van dierenmishandeling gedaan tegen burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. De organisaties vinden dat Van Gent geen toestemming had mogen geven voor het zogenoemde Kallemooifeest, een evenement waarbij traditiegetrouw een haan in een 18 meter hoge mast wordt gehesen .

De haan, een symbool van vruchtbaarheid, blijft daar drie dagen zitten. Het is een traditie die niet meer van deze tijd is, vinden de dierenorganisaties. De groepen, waaronder Comité Dierennoodhulp en Animal Rights, kondigen aan dat ze actie hiertegen zullen blijven voeren “tot deze vorm van dierenmishandeling stopt”.

Zaterdag vroegen ze de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA op te treden tegen dit dierenleed. Toen de kwestie een jaar geleden bij de rechter lag, oordeelde de rechtbank in Groningen dat er geen sprake was van dierenmishandeling. In mei liet het Comié Dierennoodhulp weten dat het de zaak voorlegt aan de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land.

Jarenlange traditie

Het vieren van Kallemooi is een jarenlange traditie op het kleinste bewoonde Waddeneiland, waarbij een aantal jongens opdracht krijgt een haan te stelen uit het dorp. Vervolgens wordt het nietsvermoedende dier in een mand gestopt en gedurende drie dagen in een 18 meter hoge mast naast de kerk gehesen. Daar bungelen lijkt onder de huidige weersomstandigheden geen pretje. De viering ligt daarom al jaren onder vuur van dierenbeschermers.

,,Doordat de haan door kinderen uit zijn hok is geroofd, is het niet meer dan aannemelijk dat het dier hierdoor doodsangst en veel stress heeft moeten doorstaan”, aldus Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, stichting Dierennood en Animal Rights in een verklaring. ,,Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan”, aldus Sandra van de Werd namens de dierenorganisaties.

De dierenorganisaties hebben ook aangifte gedaan voor het aanzetten van minderjarigen tot diefstal en tegen de eigenaar van de haan ,,omdat hij verzaakt heeft goed voor het welzijn van zijn dier te zorgen”. Hij heeft volgens de organisaties nagelaten zijn haan terug te eisen en hem zo te bevrijden uit zijn benarde positie.

Forse kritiek

Er is sinds 2014 forse kritiek op de manier waarop Kallemooi gevierd wordt. De Dierenbescherming stelde in 2016 dat het evenement niet meer van deze tijd is en dat de haan, vooral bij harde wind, veel stress ervaart. De organisatie trok zich van de kritiek in voorgaande gevallen niets aan en gaf als commentaar dat de haan al sinds jaar en dag weer veilig uit de mand wordt gehaald.