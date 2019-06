Aangifte tegen oud-bestuursleden pedoclub Martijn

Jurist Yme Drost stelt in een reactie aan deze nieuwssite dat dit arrest geen symboolpolitiek moet zijn. ,,Deze bestuursleden gaan verder waar de vereniging Martijn ophield. Zij verheerlijken op hun websites het seksueel contact met zeer jonge kinderen. Op een van de sites staat’ dat letterlijk dat ‘het alleen kijken naar foto’s niet illegaal zou moeten zijn, zelfs al is hier geen toestemming van de kinderen voor verkregen’. Dat is in strijd met wat de Hoge Raad heeft verboden. Daarom moet dit een halt worden toegeroepen.” Volgens Drost is het nu aan het OM om een beslissing te nemen over vervolging.



Niet alleen Martijn werd gedwongen te stoppen, ook de politieke partij PNVD, die de drijvende krachten Marthijn Uittenboogaard, Norbert de Jonge en Ad van den Berg hadden opgericht, werd opgeheven nadat het de kiesdrempel voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen niet haalde. De partij wilde de leeftijd waarop kinderen seks mogen hebben verlagen.