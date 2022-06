Aangiften blijven steeds langer liggen: ‘Risico dat mensen recht in eigen hand nemen’

Dat is op te maken uit een brief over de strafrechtketen die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft verzonden. Binnen de rechtsstaat wordt gewerkt met ‘doorlooptijden’, zodat zowel slachtoffers als verdachten binnen redelijke tijd hun zaak behandeld krijgen. Die lopen echter steeds verder op.



Zowel bij (ernstige) misdrijven als bij kleinere overtredingen loopt de wachttijd op. Dat geldt ook voor zedenzaken en dossiers die draaien om kinderporno. Bij misdrijven duurt het in de eerste plaats te lang voordat er een beslissing wordt genomen over wat er met de zaak wordt gedaan. En als er een verdachte is, duurt het lang voordat deze voor een rechter wordt gebracht.