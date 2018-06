Aanhouding voor beschieten kantoorpand met antitankwapen

Rond 23.00 uur sneuvelde een raam en deur van het bedrijvengebouw aan de Teleportboulevard in de buurt van station Sloterdijk. Niemand raakte gewond, meldt de politie. De verdachte kon later in de nacht worden aangehouden door een arrestatieteam. Het wapen werd voor de deur aangetroffen en in beslag genomen. De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van de verdachte. Het motief van de beschieting is ook nog onbekend.

Varkensstront

In het kantoorpand zitten meerdere bedrijven, maar het bedrijf dat werd geraakt is van Pijper Media Amsterdam, een drukkerij gespecialiseerd in het drukken van magazines. ,,We weten niet precies voor wie het bestemd was en dat soort dingen", vertelt een medewerkster, die werd gesommeerd thuis te blijven. ,,Er wordt nog onderzoek gedaan."



Het bedrijf was één keer eerder doelwit. ,,Er is ooit een keer varkensstront naar binnen gekiept, als actie tegen Hells Angels. Maar dat was in de jaren 90."