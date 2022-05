Aannemer die Ad en zijn gezin oplichtte moet alles terugbetalen: ‘Hij vertelde leugen na leugen’

Begin december vertelde hij in het televisieprogramma Zeeman Confronteert hoe hij voor 118.000 euro was opgelicht door een aannemer, vlak nadat zijn huis was afgebrand. Zijn zus zette een inzamelingsactie op en haalde daarmee 84.500 euro op. Dat was een flinke last van zijn schouders, maar de aannemer die hem oplichtte bleef tot nu ongestraft.