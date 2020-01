Aanplakbiljet Jesse Klaver doelwit van carbidschieters

Te zien is hoe een jongeman met een omgebouwde melkbus op een groot bord schiet waar een foto van Jesse Klaver op is geplakt. Het projectiel dat door de kracht van de ontploffing wordt weggeschoten, gaat dwars door het bord maar mist Klavers afbeelding op een haar na. Danielle Hekman, bestuurslid van Farmers Defence Force, twittert het filmpje met als begeleidende tekst ‘geniaal’. ‘Geweldige lui daar’, zegt ze tegen iemand die uit het dorp komt waar dit is gefilmd.

Heel wat volgers zijn het roerend met haar eens en noemen de actie ‘geweldig’ of ‘machtig’ of vinden het jammer dat het gezicht van de GroenLinks-leider niet is geraakt. Ook een groot aantal spreekt zijn afschuw uit. ‘Klaver is een vader met drie kleine kinderen. Stel dat zij ooit deze beelden zien... En dit alleen omdat hij een andere mening heeft dan jij’, schrijft ene Monique. Anderen vragen zich af of dit niet strafbaar is.

Onbekend is of Klaver aangifte gaat doen van bedreiging. GroenLinks heeft nog niet gereageerd op het filmpje.

Grafkist

Jesse Klaver moest het eerder al ontgelden. In oktober reed er een auto mee met het boerenprotest met daarop een grafkist met de naam van GroenLinks-leider. Farmers Defense Force, de organisator van het boerenprotest, vond die actie toen ‘best kunnen’. Klaver is op zijn zachtst gezegd niet populair bij de boeren vanwege zijn kritiek op de omvang van de veestapel in Nederland.

Jesse Klaver (GroenLinks) ging vorige maand in gesprek met boeren bij de ingang van het Binnenhof.