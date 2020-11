Aanslag op Saoedische ambassade in Den Haag: meerdere kogels door ramen en deuren gejaagd

Op straat zijn meerdere hulzen aangetroffen. ,,Hoeveel precies, is nog niet duidelijk‘’, zegt een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat er behoorlijk wat sporen zijn gevonden. Of dit allemaal kogelhulzen zijn, is onbekend.



Een deel van de Koninginnegracht is afgezet. De politie doet grootschalig onderzoek en is op zoek naar getuigen. Op het gebouw hangen meerdere camera’s. Mogelijk hebben die iets opgenomen.



Er is nog niemand aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie er achter de beschieting zit.