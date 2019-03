Aanslag Utrecht eist vierde leven

Rechtbank schorst voorarrest ‘asorijder’ die dodelijk ongeval veroorzaak­te

16:11 De rechtbank in Middelburg heeft het voorarrest geschorst van de 19-jarige jongen die in november in Goes een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Hij stond bij de politie bekend als ‘asorijder’, was stomdronken en reed 121 kilometer per uur waar hij 50 mocht. Bij dat ongeluk dat hij veroorzaakte kwamen twee mensen om het leven.