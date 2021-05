Aantal boetes voor wildplassen meer dan gehalveerd

De coronacrisis heeft ook een onverwacht voordeel. Nu we vaker thuis zijn, de horeca dicht bleef en evenementen niet doorgingen, plassen we veel minder stiekem op straat of in de bosjes. Het aantal wildplassers in Nederland is vorig jaar met ruim de helft gedaald, blijkt uit een analyse van dataplatform LocalFocus. De braafste lieden wonen in Drenthe, de meest ondeugende in Zuid-Holland en de stad Groningen.

LocalFocus analyseerde de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat slingerde in 2019 nog ruim 17.000 wildplassers op de bon, vorig jaar waren dat er nog ongeveer 8000. Dat is het laagste aantal sinds 2014. Het CJIB inde daardoor in 2020 ‘slechts’ 1,1 miljoen euro aan boetes, tegenover 2,4 miljoen euro in 2019.

In Zuid-Holland is het meest in de buitenruimte geürineerd. Daar kregen 1832 mensen een boete voor wildplassen. Daarna volgen Noord-Brabant (1334 boetes) en Noord-Holland (1255).

De minste boetes zijn uitgedeeld in Drenthe. Daar zijn maar 130 wildplassers bestraft, iets minder dan in Zeeland (164).

Plasdichtheid

Gekeken naar de ‘wildplasdichtheid’ scoren juist de provincies Groningen en Flevoland het hoogst. In Groningen zijn op elke 10.000 inwoners 6,7 boetes uitgedeeld. Precies één boete per 10.000 inwoners meer dan in Flevoland.

Waar in alle provincies veel minder urineerders op straat een bekeuring kregen, nam dat aantal alleen in Flevoland vorig jaar toe, met ruim 4 procent. De grootste dalingen zijn in Friesland (min 72 procent) en Zeeland (min 71 procent).

Logischerwijs wordt de top van het wildplassen gevormd door de grote steden. Amsterdammers houden hun plas het slechtst op als ze met een volle blaas buiten zijn. Met 769 boetes in 2020 steekt de hoofdstad nummer twee Rotterdam (737) de loef af, gevolgd door Den Haag (480) en Utrecht (415).

Gekeken naar het aantal boetes scoort de stad Groningen dan wel weer fors hoger dan de G4. Per 10.000 inwoners kregen 15,6 mensen een bekeuring.

Die aantallen verbleken bij die ene boete die werd uitgedeeld op - pak’ m beet - Schiermonnikoog of Hollandse Kroon (Noord-Holland).

APV

Of de nog bravere gemeenten Tholen, Lochem, Nederweert of Molenland, waar vorig jaar geen enkele wildplasser werd beboet.

Dat wil niet zeggen dat daar nooit in de bosjes geürineerd wordt. In sommige gemeenten, zoals het Drentse Aa en Hunze, is wildplassen niet opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en dus niet verboden binnen de bebouwde kom.

Buiten de bebouwde kom is het wettelijk sowieso niet verboden om buiten te plassen of poepen.