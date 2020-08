Aantal coronabesmettingen vrijwel gelijk, wel meer ziekenhuisopnames

De afgelopen week zijn er in Nederland 4013 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan vorige week. Dat meldt het RIVM vandaag. Na vijf weken van stijging, is dit de eerste week dat het aantal besmettingen stabiliseert. Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen is gestegen, dat zijn er twaalf en zeven meer dan vorige week.

Het aantal tests lag afgelopen week ongeveer even hoog als de week daarvoor, rond de honderdduizend. Het percentage tests dat een positieve uitslag oplevert is vrijwel gelijk gebleven, op 3,5 procent. Vorige week was dat 3,6 procent. Dat duidt er op dat de verspreiding van het virus zich lijkt te stabiliseren. De afgelopen weken steeg het percentage positieve tests juist.

Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat zijn er twaalf meer dan vorige week, een stijging van 32 procent. Er waren 25 nieuwe opnames op de intensive care, zeven meer dan een week eerder. Zestien mensen overleden, eveneens zeven meer dan een week eerder.

Hoewel de toename van het aantal besmettingen meer plaats vindt onder jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen, is bij de ziekenhuisopnames van de laatste zes weken geen verschuiving in leeftijdsopbouw zichtbaar, stelt het RIVM. Net als in maart, april en mei, is de afgelopen tijd ongeveer zeventig procent van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten 60 jaar of ouder.

Volgens het RIVM zijn er 438 actieve clusters, 59 meer dan een week geleden. Bij een cluster kunnen drie of meer gevallen met elkaar in verband worden gebracht. De grootste groep patiënten bestaat uit 45 mensen. De meeste mensen lopen de ziekte thuis op, daarna volgen contacten met familie en vrienden, en feestjes en het werk als belangrijkste bronnen.

Verdubbeling

Vorige week steeg het aantal besmettingen met 1448, tot 4036. Dat was verhoudingsgewijs een kleinere toename dan de week ervoor, toen er een verdubbeling van het aantal besmettingen werd geconstateerd. De meeste positieve tests worden nog altijd geregistreerd in Zuid-Holland, Noord-Holland en West-Brabant. Ook in Utrecht en Flevoland in het aantal meldingen per aantal inwoners hoger dan vorige week.

Het instituut meldt verder dat in de afgelopen week 738 personen met een positieve COVID-19 test in de 14 dagen voor hun vastgestelde besmetting in het buitenland zijn geweest. Dat zijn er 333 meer dan de week, daarvoor toen er 405 ‘reizigers’ positief testten. De meeste waren in Frankrijk geweest, 26 procent. Daarna volgen reizigers naar Spanje met 25 procent, Turkije met 9 procent en Malta met 8 procent. Maar, waarschuwt het RIVM, dit betekent niet dat al deze mensen de besmetting in het buitenland hebben opgelopen.

Sinds 1 juni kunnen alle mensen met klachten zich door de GGD laten testen. Tijdens de eerste golf besmettingen was dat nog niet zo. Daarom is het lastig om de huidige besmettingscijfers te vergelijken met die van toen. Dat ligt anders voor het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen. Die liggen momenteel op een veel lager niveau dan eind maart en begin april, toen de eerste golf zijn hoogtepunt kende. Toen werden dagelijks ruim 500 coronapatiënten het ziekenhuis binnengebracht.