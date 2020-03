Aantal coronadoden naar 106, grootste stijging tot dusver

Er zijn nu in totaal 106 Nederlandse coronapatiënten overleden, gisteren waren dat er nog 76. Dat is de grootste stijging van het aantal doden sinds de uitbraak in Nederland.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. Dat meldt het RIVM zojuist in de dagelijkse update over het coronavirus in Nederland.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt hard. In totaal zijn nu 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, gisteren waren dat er nog 489. Sinds vorige week voerde de regering strikte sociale restricties in, eind volgende week zouden die maatregelen zichtbaar kunnen worden in een afvlakking van de groei, denken kenners.

Het aantal geregistreerde besmettingen is toegenomen van 2460 naar 2994. Omdat vanwege een gebrek aan tests lang niet alle mensen met coronaverschijnselen getest worden, ligt het vermoedelijke aantal vele malen hoger. De meeste vastgestelde coronagevallen heeft de provincie Noord Brabant: 1012. Daarna volgen Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353).

De gemeenten Tilburg (133), Amsterdam (127), Breda (121), Rotterdam (104) en Utrecht (101) tellen in absolute aantallen de meeste positief geteste mensen met corona, de gemeente Boekel scoort relatief het hoogst: daar zijn per 100.000 inwoners maar liefst 236 mensen positief getest. Ook Uden, Landerd, Rozendaal en Bernheze tellen meer dan 120 besmette personen per 100.000.

‘Verontrustend’

Viroloog Ab Osterhaus: ,,Je moet enorm voorzichtig zijn met getallen van dag tot dag, maar dertig doden in één dag is zorgelijk. Er zijn maatregelen genomen, ik denk dat je die ook moet handhaven. En dat we strikter moeten zijn. We moeten alles op alles zetten om overdracht van het virus omlaag te brengen. Als de maatregelen onvoldoende zijn, vertaalt dat zich in een groot aantal ziekenhuisopnamen. Het is de vraag of we dat aankunnen. Ik denk dat 154 ziekenhuisopnames erbij wel verontrustend is.’’

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) verwacht volgende week nog eens 500 tot 1000 nieuwe patiënten op de intensive cares in Nederland.