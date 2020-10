Aantal inbraken keldert, najaarspiek zal minimaal zijn

Inbraken niet overal lager

De forse daling in het aantal inbraken is niet overal in het land waarneembaar, blijkt uit de nieuwe InbraakMonitor van Interpolis. Waar dieven in Amsterdam en Rotterdam afgelopen vier weken een kleine veertig procent minder toesloegen, steeg het aantal inbraken in Utrecht (28 procent) en Den Haag (1 procent). Buiten de grote steden zijn zulke verschillen eveneens waarneembaar. Waar Groningen 36 procent minder inbraken ziet, zag Breda er 11 procent meer. Ook Enschede laat een lichte stijging van 5 procent zien. Op provinciaal niveau nam het aantal inbraken toe in Overijssel (7 procent), Flevoland (6 procent) en Utrecht (13 procent), in de rest van de provincies daalt het aantal inbraken fors, in Noord-Holland zelfs bijna 40 procent. Een duidelijke verklaring voor de toename in bepaalde gemeenten heeft Interpolis niet. ,,Het kan zijn dat ergens een bende actief en er sprake is van een lokale inbraakgolf”, stelt Van der Avoird. De verzekeraar beklemtoont dat het aantal inbraken buiten de grote steden veel lager ligt dan daarbinnen. ,,Een paar inbraken meer lijkt dan al een flinke toename.”