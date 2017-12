Aantal meldingen vuurwerkoverlast loopt richting de 40.000

Buurt in actie voor ouders omgekomen kinderen

12:47 Na de woningbrand in Emmen die gisteren twee jonge kinderen het leven kostte, zijn buurtbewoners in actie gekomen om de ouders bij te staan. Met een crowdfundingactie op internet zamelen ze geld voor hen in. ,,Deze mensen verdienen een nieuwe toekomst na het verlies van hun kindjes'', schrijven de initiatiefnemers. Inmiddels is meer dan 54.000 euro gedoneerd.