Aantal ontmantelde hennepkwekerijen blijft ook in Brabant dalen, maar niet minder kwekerijen in Nederland

In het gebied van de politie Oost-Brabant werden afgelopen jaar 233 hennepkwekerijen opgerold. Dat waren er een jaar eerder 245. In Oost-Brabant schommelt dit aantal enigszins, want in 2018 ging het om 193 kwekerijen, in 2017 om 301 en in 2016 om 487.

De politie Zeeland-West-Brabant ontmantelde vorig jaar 249 kwekerijen. In 2019 waren dat er 365. Een jaar daarvoor ging het om 424 ontmantelde kwekerijen, in 2017 om 532 en in 2016 om 673.

Niet simpelweg minder kwekerijen

Wat er precies voor zorgt dat er elk jaar minder kwekerijen worden ontdekt is niet helemaal duidelijk voor de politie. Wel staat vast dat er sprake is van lokale verschillen en dat er weinig capaciteit is bij de politie om vol in te zetten op de hennepteelt. Het is volgens de politie niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn.

Wat opvalt aan de ontmantelingen die vorig jaar plaatsvonden is dat er meer kwekerijen in de buitenlucht waren gevestigd, in plaats van in huizen, schuren of loodsen. Het aantal meldingen van hennepkwekerijen in woningen steeg daarentegen wel met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. De oorzaak hiervoor ligt volgens de politie vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuiswerkten vanwege de coronamaatregelen.

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs, benadrukt dat blijvende aandacht voor georganiseerde hennepteelt belangrijk is. ,,Daarachter schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade.”

Energiediefstal

Ook energiediefstal brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee. Naar schatting van de netbeheerders zijn er in Nederland zo’n 30.000 hennepkwekerijen die elk jaar bijna een miljard KWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam en komt neer op een kostenpost van zo’n 60 miljoen euro. De omvang van de diefstal is al jaren stabiel.

De meeste kwekerijen werden vorig jaar ontmanteld in het politiedistrict Oost-Nederland. De minste in Amsterdam.

Volledig scherm Hennepstekjes in potten bij een hennepkwekerij tijdens een politieactie. © ANP

