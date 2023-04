Aantal sterfgevallen door covid flink gedaald, kanker grootste doodsoorzaak in 2022

Net zoals in 2020 en 2021, was er in 2022 sprake van oversterfte. Er waren zo’n 14.500 meer sterfgevallen dan verwacht. Mogelijk komt dit door de twee griepgolven in 2022. Zo’n griepgolf was er in 2021 volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. De oversterfte in de twee voorgaande jaren werd met name veroorzaakt door de coronapandemie.