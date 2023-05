Aantal uithuisplaatsingen kinderen keldert, grootste daling in tien jaar

De daling van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen zette in 2018 in, maar in de afgelopen tien jaar was die nooit zo groot. Dat terwijl jaar na jaar het streven wél was zo min mogelijk gedwongen hulp in te zetten. Dat dit nu beter lukt, komt volgens strategisch beleidsadviseur Bianca Poldervaart van de Raad voor de Kinderbescherming op sommige plekken doordat het ‘heel goed lukt met ouders een plan te maken’, in samenwerking met verschillende jeugdzorgorganisaties, zodat een kind thuis kan blijven wonen.



Tegelijkertijd stellen personeelstekorten in jeugdzorg medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming ook voor grote dilemma’s, zegt directeur Theo Lodder. ,,We komen in gezinnen waar de problemen groot zijn en hulp hard nodig is, maar niet voorhanden. We horen van onze raadsonderzoekers dat ze terughoudender zijn met het aanvragen van een kinderbeschermingsmaatregel omdat ze weten dat er geen jeugdbeschermer beschikbaar is.’’ Dat terwijl de ernst en duur van de problemen eigenlijk wel vraagt om ingrijpen, omdat er sprake is van onveiligheid in een gezin. ,,Dat baart ons zorgen.’’