Aantal winkels daalt licht; met name schoenenwinkels houden het voor gezien

Met video Vechtpar­tij­en tussen stemmers Turkse verkiezin­gen in Amsterdam, ME grijpt in

Er zijn zondag opnieuw vechtpartijen uitgebroken in evenementenhal RAI in Amsterdam. Daar kon zondag voor het laatst door Turkse Nederlanders gestemd worden voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Agenten moesten honden en stokken gebruiken om de menigte onder controle te krijgen. Ook de ME werd ingezet. Inmiddels is de rust teruggekeerd.