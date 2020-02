Aanvoerders betaald voetbal: Er is veel meer racisme dan jullie weten

Vuurwerk­pro­test en Wereldkan­ker­dag in De Ochtend Show to go

3 februari Het is geen oud en nieuw, maar toch wordt er morgen vuurwerk afgestoken op het Malieveld in Den Haag. De reden: vuurwerkverkopers zijn het niet eens met het verbod op knalvuurwerk. Frits Broks is voorzitter van de Vuurwerkfederatie en staat zelf ook op het Malieveld morgen. Volgens hem is het mogelijke verbod gebaseerd op aannames en onjuiste informatie en moet de politiek zich hardmaken voor bijvoorbeeld het verplichten van een vuurwerkbril.