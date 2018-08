Aapje Edwin reisde twee maanden als verstekeling mee op vrachtschip

AAP gaf de vinders van het dier, dat door de bemanning Edwin werd genoemd, advies over de manier waarop ze hem konden verzorgen. ,,Dat hebben ze uitstekend gedaan", zei AAP-directeur David van Gennep gistermiddag. Hij nam Edwin in Vlissingen in ontvangst nadat de Rolldock Sun daar had aangelegd. ,,De bemanning heeft geprobeerd hem van een gevarieerd dieet te voorzien: een eitje, stukje kip, beetje fruit."



Stichting AAP moet er zo eens per jaar wel op uit om een aapje van een schip te halen. Van Gennep weet dat er vaker apen aan boord worden aangetroffen. ,,Maar rederijen zijn daar niet altijd blij mee. Kapiteins krijgen dan het dringende advies om te zorgen dat de aap verdwijnt. Gelukkig is dat hier niet gebeurd. Dat is lovenswaardig."