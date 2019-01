Aardverschuiving in zorgverzekeringsland

De grote winnaar met ruim 200.000 extra verzekerden (+5 procent) is VGZ, de tweede zorgverzekeraar van Nederland. ,,De belangrijkste reden is dat we voor dit jaar gewoon een goede premie konden bieden", zegt topman Tom Kliphuis. ,,Maar we letten ook continu op onze eigen kosten en zetten in op zinnige zorg. We kijken dan samen met dokters hoe de zorgverlening beter kan tegen lagere kosten.”



CZ (-118.000 verzekerden) en marktleider Achmea (-115.000 verzekerden) leveren allebei fors in. ,,We hanteren dit jaar een net iets hogere premie dan onze concurrenten", legt een woordvoerster van CZ uit. ,,Bij vergelijkingswebsites val je dan gelijk buiten de boot.” Deze verzekeraar gebruikt de overtollige reserves geleidelijk om de premiestijging te dempen. ,,Nu we dat uitsmeren, kunnen we wellicht volgend jaar nog wel wat.”