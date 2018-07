Politie vindt niks na bommelding Abe Lenstra Stadion

De politie zette vanochtend het stadion en de omgeving ervan volledig af. Daarvoor had voetbalclub sc Heerenveen op de website al gemeld dat het stadion 'tot nader order' gesloten is. Dat deed de club ook via Twitter. Er is veel politie aanwezig.



Op dit moment is een aantal medewerkers van de voetbalclub, waaronder de directie, aanwezig op het politiebureau van Heerenveen. ,,We zijn natuurlijk erg geschrokken, dit is iets wat je nooit hoopt mee te maken", zegt clubwoordvoerder Erik Kofman. ,,We proberen al onze mensen van uur tot uur op de hoogte te houden, voor zover er iets te melden valt."



sc Heerenveen wil niet zeggen bij wie de melding binnenkwam of hoe laat, maar meldt wel dat rond 05.30 uur al medewerkers van de club en beheerder Sportstad Heerenveen bij elkaar kwamen. Daarbij is het pand veiliggesteld om zeker te weten dat er niemand aanwezig was. Vervolgens is alles met linten afgezet en kwam de politie.