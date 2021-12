ABN Amro: dik 2 miljard extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen

De bank spreekt van een immens bedrag. ‘Geen van de partijen kan deze extra kosten dragen’, stellen de kenners van de bank.

Vorig jaar en dit jaar moesten ziekenhuizen veel ingrepen en behandelingen afzeggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet 12,5 procent van deze zorg ingehaald worden. ABN wijst erop dat de zorgverzekeraars vooralsnog niet bereid zijn deze extra zorg voor 2022 in te kopen. ‘De ziekenhuizen luiden de noodklok. Zij geven aan extra budget nodig te hebben om achterstallige zorg te kunnen leveren en zelf financieel gezond te blijven', aldus de bank.

De overheid bepaalt altijd vooraf hoeveel geld er aan zorg mag worden uitgegeven en heeft met de ziekenhuizen hoofdlijnenakkoorden gesloten om gezamenlijk de zorg zo efficiënt mogelijk te verlenen. Het huidige akkoord geldt voor de periode 2019-2022 en stelt dat de hoeveelheid zorg voor 2022 maximaal gelijk mag zijn aan die van 2021. ‘Het akkoord is echter gesloten voordat de pandemie de zorg op zijn kop zette en vervolgens resulteerde in een enorme onverwachte extra zorgvraag', stelt ABN.

De hoop was dat in 2022 weer teruggekeerd zou kunnen worden naar een normale situatie. ‘De huidige golf aan besmettingen doorkruist dit echter.’ Een voor de hand liggende oplossing zou volgens de bank kunnen zijn om de inkoop van deze zorg als coronasteun te bestempelen. ‘Andere sectoren krijgen immers ook steun.’

Ministerie VWS

Het ministerie van VWS van demissionair minister Hugo de Jonge zou daarom het initiatief moeten nemen en rond de tafel gaan zitten met zorgverzekeraars en ziekenhuizen, zegt Anja van Balen van de sector Banker Healthcare van ABN Amro. ,,Verzekeraars moeten hun zorgcontracten eind dit jaar rond hebben maar pas 10 procent ervan is rond. De inhaalzorg is op dit moment geen onderdeel van de discussie. Overheid, verzekeraars en ziekenhuizen zouden voor het einde van het jaar een opening moeten bieden.’’

Het geven van coronasteun moet goed verklaard kunnen worden, merkt Van Balen op. ,,We hebben met zijn allen afgesproken hoeveel de zorg mag kosten in Nederland en dat strakke keurslijf wordt vanuit Brussel strikt in de gaten gehouden. Overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars zullen er heel creatief mee moeten omgaan om iedereen tijdig goede zorg te kunnen blijven bieden. Het is bijna een Gordiaanse knoop maar die moet wel worden doorgehakt.’’

Concurrentie

Bij de jaarlijkse inkoop van zorg is de vraag volgens de bank altijd groter dan het aanbod binnen de beschikbare budgetten. De zorgverzekeraars kopen in op een vrije markt, concurreren daarbij met elkaar en houden de teugels daarom strak. ‘De overheid bepaalt vooraf hoeveel geld er mag worden uitgegeven aan zorg en sluit met ziekenhuizen hoofdlijnenakkoorden voor een zo efficiënt mogelijke zorgverlening. De zorgpremies zijn immers al hoog. Volgens het huidige hoofdlijnenakkoord (2019-2022) mag de hoeveelheid zorg voor 2022 maximaal gelijk zijn aan die van 2021. Geen volumegroei betekent ook geen ruimte voor inhaalzorg. Het akkoord is echter gesloten voordat de pandemie de zorg op zijn kop zette en vervolgens resulteerde in een enorme onverwachte extra zorgvraag.’

In 2020 en 2021 zijn de extra zorgkosten opgevangen door het tijdelijk uitschakelen van de concurrentie tussen de zorgverzekeraars, zegt ABN AMRO. ‘De hoop was dat in 2022 zou kunnen worden teruggekeerd naar de normale verhoudingen in de markt maar de huidige besmettingsgolf doorkruist dit.’

