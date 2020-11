Aboutaleb sluit winkels in centrum Rotterdam opnieuw eerder vanwege ‘onverantwoorde drukte’

De gemeente probeert de drukte in te dammen door het verkeer richting de stad te beperken. Pieter Bas Simons, woordvoerder van Aboutaleb, vertelt: ,,We maken het makkelijk om de stad uit te gaan en we willen zo min mogelijk verkeer richting de stad. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer, dus mogelijk gaan er vanmiddag minder trams en metro's rijden. Het is nu nog niet problematisch, maar we verwachten vandaag dezelfde drukte als gisteren en dus monitoren we de hele dag hoeveel mensen er in het centrum zijn. We willen er voor zorgen dat verantwoord winkelen nog mogelijk is en dan moeten we onverantwoorde drukte voorkomen.’’



Het is de tweede dag op rij dat Aboutaleb besluit de winkels eerder te sluiten. Alle winkels in het centrum van Rotterdam moesten vrijdagavond ook driekwartier eerder dicht dan gepland. Dat besloot burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het er extreem druk was. Drommen mensen waren op de stad afgekomen voor Black Friday-deals. ,,De winkeliers hebben er alles aan gedaan om het goed te laten verlopen, maar het is gewoon veel en veel te druk. Mensen denken dat regels niet voor hen gelden, maar alleen voor anderen”, zei de woordvoerder van de burgemeester toen.