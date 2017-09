Accu van elektrische sigaret ontploft in Dongen: man moet naar het ziekenhuis

Zoover en Tripadvisor plaatsen neprecensies

15:16 Als consument moet je ervan op aan kunnen dat een online recensie over een hotel of vakantiebestemming eerlijk tot stand komt. Dat blijkt helaas vaak niet het geval. Ondanks speciale systemen en getraind personeel is het makkelijk om een neprecensie te plaatsen op vergelijkingssites zoals Tripadvisor. Dat meldt het tv-programma Kassa vandaag.