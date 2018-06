Acht jaar cel en tbs voor oom die nichtje 200 keer liet misbruiken: 'Ze wilde dit'

Update Moeder van Sharleyne is 'ernstig alcoholist' en hing aan haar ouders

14:56 Hélène J., de vrouw die wordt verdacht haar dochtertje Sharleyne in 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen te hebben gegooid, had een 'kwade dronk'. Ze is verslaafd aan alcohol en erg afhankelijk van haar ouders. Haar vader overleed in maart van dit jaar. Na de dood van Sharleyne hebben onbekenden haar meerdere keren belaagd.