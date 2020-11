Acht minderjarige ‘pedohunters’ aangehouden voor molesteren man in Goes

Chatroom

Compleet uit de hand

De jacht op kindermisbruikers door burgers loopt compleet uit de hand, waarschuwden hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef in Oost-Nederland, Oscar Dros, onlangs al. Justitie en politie roepen mensen op om te stoppen met het jagen op mogelijke kindermisbruikers en zich aan de wet te houden. ,,In de praktijk blijkt dit vaak tot eigenrichting te leiden, een situatie waarin personen voor eigen rechter spelen. Zodra mensen het heft in eigen hand nemen, op ‘pedojacht’ gaan en daarbij strafbare feiten zoals mishandelingen of vernielingen plegen, wordt een grens overschreden en zal de politie daar onderzoek naar doen”, aldus de politie.



Justitieminister Ferd Grapperhaus stelde in een reactie dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet dat verboden is. Dan ga je ermee naar de politie, is zijn boodschap. Hij vindt het belachelijk dat het werkwoord ‘pedojagen’ inmiddels een begrip is geworden: ,,We leven niet in een cowboymaatschappij.”



De Reclassering had eerder al gewaarschuwd dat het jagen op pedofielen juist averechts kan werken, omdat het zou voorkomen dat mensen met zulke gevoelens hulp zoeken voordat zij zich daadwerkelijk vergrijpen aan een kind.