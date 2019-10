Achter het Verhaal: De witwaspraktijken in Breda

In de eerste aflevering spreekt Goes met misdaadverslaggevers Yelle Tieleman en Koen Voskuil. Via Bosnische contacten kwamen zij aan politiestukken, waardoor een mogelijke witwasconstructie in Breda aan het licht kwam. Tieleman en Voskuil spraken met experts en met de betrokkenen en vertellen in Achter het Verhaal hoe hun verhaal tot stand is gekomen.



Achter het Verhaal is ook te beluisteren op Spotify.