Achter hun computer jagen rechercheurs op relschoppers: ‘Gewelddadig gedrag direct afstraffen’

Abigail draagt folders op haar hoofd: ‘Het kan mij niet schelen of mensen kijken, dit is voor mij het handigst’

KELDONK - Heel Keldonk is er inmiddels aan gewend, maar wie Abigail Dekkers - Ohemeng zo voor het eerst ziet, kijkt vaak verbaasd nog even om. Loopt ze daar nou echt folders en krantjes rond te brengen met een enorme stapel op haar hoofd? Alsof het niets is? Abigail lacht: ,,Voor mij is dit veel handiger.”

17:55