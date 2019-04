Actie tegen ongewenste verspreiding van sexy foto's en filmpjes

Jongeren worden nog te veel veroordeeld als ze sexy foto's of filmpjes naar anderen sturen. Daardoor denken de ontvangers dat ze de beelden ongevraagd mogen doorsturen. ‘Ik moest haar een les leren, zodat ze geen foto's meer zou versturen’, verklaart een tiener in een nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit en Jong & Je Wil Wat dat vandaag verschijnt. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid spraken de onderzoekers tientallen jongeren om er achter te komen waarom ze sexy foto’s ongevraagd doorsturen.

De regering ziet dat het aantal problemen met sexting groeit en zoekt handvatten om daarmee om te gaan. Vorig jaar meldden zich liefst drie slachtoffers per dag bij de politie die hun foto of filmpje ongewenst op straat zagen belanden. Voor de politie reden om jongeren op te roepen vooral geen sexy foto’s meer te versturen. Maar de regering onderzoekt in hoeverre sexting strafbaar is en wat ze kan doen om de ongewenste verspreiding van sexy foto's tegen te gaan.

Volgens de onderzoekers moet de focus verschuiven van de slachtoffers - hadden ze die foto's maar niet moeten versturen - naar de plegers. ,,Sexting is normaal. Dat hoort bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar het ongevraagd doorsturen van andermans foto's is níet normaal”, verklaart Marijke Naezer van de Radboud Universiteit.

Schuld

Nu krijgen slachtoffers vaak onterecht de schuld. ,,Dat gebeurt bij fysiek seksueel geweld ook. We kennen allemaal de uitspraak: had ze maar geen kort rokje moeten dragen of ‘s avonds alleen over straat moeten gaan. De verantwoordelijkheid ligt niet bij het slachtoffer”, vergelijkt Willy van Berlo, programmamanager seksueel geweld bij kenniscentrum Rutgers.

Uit het onderzoek naar de motivatie van jongeren om andermans sexy foto's door te sturen, blijkt dat wraak lang niet altijd de reden is. De ondervraagde tieners zeggen op die manier invloed te willen uitoefenen op de slachtoffers: moeten ze die beelden maar niet versturen. Anderen willen hun vriendschappen versterken door vertrouwelijke foto's met vrienden te delen. Of ze zijn zo onder de indruk van de beelden die ze ontvingen, dat ze die spanning willen delen. De plegers staan lang niet altijd stil bij de gevolgen voor het slachtoffer.

Juist daar valt nog een wereld te winnen, stelt Naezer. Er is meer voorlichting nodig om jongeren bewust te maken van privacy en respect. ,,In het onderzoek vergeleken tieners het zelf met een koptelefoon. Als ze die aan een leeftijdsgenoot uitlenen, verwachten ze óók dat die ander de koptelefoon niet aan Jan en alleman geeft. Datzelfde geldt voor een sexy foto die ze in vertrouwen sturen.”

Pilot

Eind 2017 startten Stichting Halt en Rutgers de pilot Halt-interventie sexting, voor jongeren met online seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste sexting. In 2018 zijn 98 jongeren ( 70 jongens en 28 meiden) naar Halt verwezen voor het ongewenst verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, profielmisbruik en seksuele pesterijen of beledigingen. De daders waren gemiddeld 14 à 15 jaar oud en zaten het vaakst op een vmbo-school.