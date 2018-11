Actiegroep Kick Out Zwarte Piet: ,,Gemeenten hebben gefaald”

Middelvinger

Dat KOZP uiteindelijk in veel minder gemeenten demonstreerde dan vooraf was aangekondigd, is volgens Afriyie logisch. Op enkele plekken was het demonstratievak uit het zicht van alle festiviteiten en publiek. Daarom weigerden de demonstranten in Rotterdam het aangewezen vak, en liepen ze tegen de afspraak in over de Erasmusbrug. Daar werden ze vervolgens belaagd.