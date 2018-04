Actrice Belinda Meuldijk wil alle konikpaarden weghalen uit Oostvaardersplassen

Belinda heeft haar plan naar eigen zeggen al bij de provincie Flevoland en de commissie Van Geel – die binnenkort een advies over de Oostvaardersplassen uitbrengt – neergelegd. ,,Ik denk dat niemand er tegen kan zijn dat die paarden die nu achter hekken staan te verhongeren naar een betere plek worden gebracht. Bovendien zal het een hoop spanningen wegnemen.’’ Volgens haar zou het ook beter zijn voor de Oostvaardersplassen zelf. ,,Het weghalen van deze grazers zou het gebied kunnen helpen herstellen tot waar het ooit voor bedoeld was: een vogelgebied. Nu is het helemaal kaalgevreten.’’



Meuldijk pakt haar plan serieus aan. ,,Ik ben samen met Laura Hoitsema (de oprichtster van Paard in Nood Spanje, red.) en iemand van BSS Horse Transport naar het gebied geweest om de kuddes te bekijken. Het leek hen geen enkel probleem om de dieren daar weg te halen en te vervoeren. Natuurlijk moet alles in samenwerking met dierenartsen gebeuren. Zo moet er geselecteerd worden op dieren die de reis kunnen overleven en willen we kuddes zo compleet mogelijk houden, maar het is mogelijk.’’