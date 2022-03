Advies aan Hoge Raad: veroordelingen Marco Kroon in stand laten

De veroordelingen van majoor Marco Kroon voor onder meer wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent, kunnen in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad.

Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, werd medio december 2020 door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro. Hij zou zich tijdens carnaval het jaar daarvoor hebben misdragen. Verkleed in een kikkerpak was hij aan het wildplassen. Toen hij daar door agenten op werd aangesproken, toonde hij zijn geslachtsdeel en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld.

Kroon was het niet eens met de veroordeling en tekende cassatie aan. Omdat hij urologische problemen zou hebben, en er te weinig wc’s beschikbaar waren, was hij genoodzaakt in het openbaar te plassen. Ook ging volgens Kroon zijn arrestatie met flink en disproportioneel geweld gepaard.

Het hof meende echter dat Kroon zelf rekening had moeten houden met zijn blaasproblemen. ,,Het is aannemelijk dat hij urologische klachten heeft en meer dan gemiddeld moet plassen, maar dat zijn omstandigheden waar hij rekening mee dient te houden.” Het hof noemt wildplassen ‘een ergerlijke overtreding’. Volgens de militaire kamer had Kroon zich ‘respectloos gedragen’ en heeft hij als publiek figuur een voorbeeldfunctie.

Geen kan van slagen

De advocaat-generaal is van mening dat de cassatieklachten niet slagen en de veroordelingen in hoger beroep kunnen blijven staan. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen.

De Hoge Raad is van plan op 19 april uitspraak te doen in de zaak.