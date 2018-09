Advies CPB: wie een veilige auto koopt, betaalt minder

Onderzoeker Joep Tijm van het CPB: ,,Bij het terugbrengen van emissies, wat we al fiscaal stimuleren via de aanschafbelasting, zie je dat de maatschappelijke kosten dalen. Dat moet ook kunnen bij voertuigveiligheid." Hij ziet ook differentiëren met een andere belasting, zoals de motorrijtuigenbelasting, als optie. ,,Maar dat helpt niet bij de aanschaf van een auto."



Directeur Peter van der Knaap van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een belangrijk onderzoeksbureau naar verkeersveiligheid, is heel blij met het advies. ,,Ik heb al eens gewaarschuwd dat we met de fiscale stimulering van 'groene' auto's de veiligheid zijn vergeten in Nederland. Het is zonde als je de technologische vooruitgang niet benut en promoot."



Volgens Van der Knaap is het wel belangrijk dat niet alleen de auto's safer worden, maar dat de overheid ook blijft investeren in veilige wegen, tunnels en bruggen en in handhaving.



Momenteel is het fiscale regime dat het kabinet hanteert voor wagens, vastgelegd in de Autobrief II. Die loopt tot en met 2020.