Advies SER: ‘Laat kinderen meebeslissen over hulp’

Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport dat zojuist is verschenen. De SER schreef het advies voor het nieuwe kabinet. Al langere tijd knelt de jeugdhulpverlening. Kinderen met complexe gedrags- of psychische problemen staan soms lange tijd op een wachtlijst. Met als gevolg dat hun problemen erger worden en zwaardere zorg nodig is.

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg zijn de problemen gegroeid, ziet ook de SER. Volgens het adviesorgaan kan het nieuwe kabinet de zorg voor kinderen verbeteren zonder het hele stelsel omver te gooien. De SER komt met tien aanbevelingen.

Zo kunnen ouders en kinderen nu onvoldoende meepraten over de beste hulp. Hun dossier komt bij een gemeente terecht en die neemt de tijd om de aanvraag te beoordelen. Die komt vervolgens met een behandelplek. ‘Jeugdigen en hun ouders ervaren nog te vaak dat zij te weinig worden betrokken bij het bepalen van de doelen van de in te zetten hulp en de vormgeving van het hulpverleningstraject. Zij wensen dat hier verbetering in komt’, constateert het adviesorgaan. Volgens de SER is het juist goed voor de behandeling als ouders en kinderen wél kunnen meebeslissen.

Te lichte zorg

Ook gebeurt het nog te vaak dat kinderen niet direct naar de juiste zorgverlener worden verwezen. Ze krijgen te lichte of juist te zware zorg. De SER adviseert om meer specialisten te laten meekijken om te bepalen wat nodig is. Bovendien helpt het om andere partijen, zoals school of kinderopvang, erbij te betrekken en waar nodig preventief hulp te bieden.

Jeugdhulpverleners zijn op hun beurt veel te veel tijd kwijt aan administratie. Elke gemeente vraagt andere informatie. Dat kan beter, adviseert de SER, door meer landelijke regels te maken. Ook zouden er landelijke tarieven moeten komen.

Kosten

De kosten lopen sowieso uit de pas, constateert de SER, want 29 procent van het jeugdzorgbudget gaat naar ‘coördinatie’, zoals inkoop. Gemeenten beklagen zich er al langer over dat het Rijk op de jeugdzorg bezuinigt, terwijl er veel meer kinderen om hulp vragen. De Rijksoverheid en gemeenten moeten het conflict over de kosten oplossen. ‘Wij kunnen ons hierbij voorstellen dat er extra middelen nodig zijn.’ Wel moet dat extra geld naar de jeugdzorg zelf.

De SER verwacht dat de kosten sowieso dalen als het nieuwe kabinet de aanbevelingen uitvoert. Ook zal de hulpvraag van jongeren en hun ouders centraal komen te staan en krijgen jeugdhulpverleners meer ruimte om hun werk goed te doen. ‘Wij vinden het belangrijk en wij hopen dat meer mensen, net als wij, de uitgaven aan jeugdzorg weer kunnen zien als een investering in de toekomst van de samenleving', besluit de SER.

