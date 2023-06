Advies: Vanaf de herfst jaarlijks coronaprik voor ouderen, risicogroepen en zwangeren

Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Volgens de raad leidt corona bij risicogroepen zoals ouderen en mensen met een broze gezondheid nog steeds tot ziekenhuisopnames en sterfte, onder meer door langzaam afnemende immuniteit en de opkomst van nieuwe coronavarianten.

Daarom is een jaarlijkse vaccinatie voor die doelgroepen - in totaal gaat het om zeker vier miljoen mensen - verstandig, zo staat in het advies. De Gezondheidsraad ziet het liefst dat de vaccinatiecampagne in het najaar plaatsvindt. ‘Dan is de bescherming optimaal in de winter, voor het geval een volgende besmettingsgolf van SARS-CoV-2 samenvalt met een griepgolf.’

Preciezer adviseert de raad om de herhaalprik beschikbaar te stellen aan mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen uit de medische risicogroepen die jaarlijks ook al de griepprik krijgen aangeboden en volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen, zoals mensen met een niet goed werkend immuunsysteem. Één prik is voldoende, stelt de Gezondheidsraad.

Zwangeren en zorgmedewerkers

Ook zwangere vrouwen zouden een coronavaccin aangeboden moeten krijgen, omdat corona bij hen ernstig kan verlopen en een groter risico geeft op vroeggeboorte, schrijft de raad. De prik kan het beste worden aangeboden als vrouwen 22 weken in verwachting zijn.

Het jaarlijks vaccineren van zorgmedewerkers die in direct contact komen met risicogroepen kan ook een gunstig effect hebben, schrijft de Gezondheidsraad. De nu voorgestelde vaccinatiecampagne weegt volgens het advies op tegen de ‘geringe nadelen’ van de bijwerkingen van vaccinatie. ‘De vaccins zijn voldoende veilig en ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.’

Een herhaalprik voor gezonde 60-minners staat dus niet in het advies. ,,Je weegt de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen”, zegt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. ,,Er is een kleine kans op bijwerkingen. Aan de andere kant is de kans dat gezonde mensen met de huidige coronavarianten long covid oplopen een stuk kleiner dan een paar jaar geleden.”

Volgens Kullberg is het aan minister Kuipers of het coronavaccin ook beschikbaar wordt gesteld voor mensen buiten de nu geadviseerde doelgroepen. ,,Tot nu toe is het vaccin niet vrij verkrijgbaar. Dus dat is een politieke beslissing.”

Verschillende scenario's

Volgens de Gezondheidsraad is het nog onduidelijk hoe corona zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Daarom wordt geadviseerd om het voorgestelde vaccinatieprogramma elk jaar tegen het licht te houden, en eventueel aan te passen. ‘Het kan bijvoorbeeld mogelijk blijken om het programma af te schalen.’ De raad heeft voor verschillende scenario's - mild tot zeer ernstig - een analyse opgesteld waarin wordt geschetst wat de gevolgen zouden zijn voor het vaccinatieprogramma.

Zo is er een ‘verkoudheidscenario’, waarin corona alleen nog milde klachten veroorzaakt, maar ook een ‘worstcasescenario’, waarin het coronavirus met de tijd steeds dodelijker wordt.

Nu 41 patiënten in het ziekenhuis

Er liggen op dit moment nog altijd 41 mensen met corona in Nederlandse ziekenhuizen, van wie er negen op de intensive care (ic) liggen, blijkt uit het coronadashboard van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gemiddeld worden er nu zestien mensen per dag met het virus opgenomen op een verpleegafdeling en een per dag op de ic. In oktober 2022 en januari en maart van dit jaar waren er piekjes te zien in het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar vergeleken met de voorgaande jaren, toen de pandemie Nederland in haar greep had, stellen die getallen weinig voor.

In de communicatie over de herhaalprik moet de overheid extra aandacht schenken aan ‘groepen die tot nu toe moeilijk te bereiken bleken', vindt de Gezondheidsraad. Een minimaal deelnamepercentage aan de herhaalprik heeft voorzitter Kullberg echter niet in zijn hoofd. ,,Het gaat er vooral om dat iedereen de kans krijgt om zichzelf, of in het geval van zorgmedewerkers anderen, te beschermen tegen ernstige ziekte of overlijden door corona. Het is een virus dat je niet zomaar kunt uitroeien. Maar door vaccinatie wordt de kans op verspreiding wel kleiner.”