Advocaat Brech vraagt vrijspraak: ‘nul plus nul blijft nul’

Vandaag komt de advocaat van Jos Brech aan het woord in de rechtbank van Maastricht. In een urenlang pleidooi zal Gerald Roethof het bewijs betwisten en vrijspraak vragen. 'Bij twijfel is maar één uitspraak mogelijk.'

Roethof heeft al vaker benadrukt dat niet vaststaat dat Nicky Verstappen misbruikt en gedood is in 1998. En als er geen sprake is van een misdrijf moet vrijspraak volgen, zegt de advocaat, net zoals wanneer er twijfel is. Roethof vraagt zich af of er überhaupt een strafbaar feit is gepleegd. Talloze deskundigen bogen zich over de sporen op Nicky's lichaam, om te bepalen of hij nu echt misbruikt en omgebracht is. ,,Zoveel deskundigen zie je alleen in zaken waar twijfels zijn.”

Vandaag is de zesde dag van de zaak in de Maastrichtse rechtbank. Vorige week kwam het OM met de strafeis: 15 jaar cel plus tbs. Volgens justitie kan wel bewezen worden dat Brech (57) verantwoordelijk is voor de dood van Nicky: ,,De dader kan niemand anders zijn.” Nicky is misbruikt en gedood, stelt het OM, en Brech was daarbij betrokken. Cruciaal is het dna: het lichaamsmateriaal van de verdachte zat ‘werkelijk overal’, zei officier van justitie Paul Emmen: ,,Op twintig monsters in en op de onderbroek, in het kruis, op de tailleband. Ook zijn er twee huidschilfers gevonden op Nicky’s borst, twee haren op de pyjama, één haar op de onderbroek.”

Nul

Roethof vindt het een ‘irreële eis als je kijkt wat er feitelijk speelt’: ,,Seksueel misbruik is onbewijsbaar. Doodslag ook. En tbs als je 35 jaar lang niet met justitie in aanraking komt?” Volgens de advocaat maakt het OM een optelsom: ,,Maar nul plus nul blijft nul.”

Roethof verwijst ook naar de justitiële dwaling rond de Schiedammer parkmoord, waarbij aanvankelijk ten onrechte een pedofiel werd veroordeeld die in de buurt van het misdrijf was. Daarbij stelt Roethof steeds dat dna-onderzoek in 1998 slordig verliep, dat gerommel met sporen niet uitgesloten is, ook daarom vraagt hij vrijspraak.

Volledig scherm Gerald Roethof (rechts) en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech. © ANP